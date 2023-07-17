В акватории Азовского моря упал Су-25

По данным оперштаба Краснодарского края, пилот катапультировался

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Самолет Су-25 упал неподалеку от берега в акватории Азовского моря, пилот катапультировался, жертв и разрушений нет. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"В акватории Азовского моря упал самолет Су-25. По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. На месте работают сотрудники министерства обороны и специальных служб, которые устанавливают причины падения самолета. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пилота реанимируют.

По информации пресс-службы Южного военного округа, штурмовик упал при выполнении учебного полета. Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя.