В Белоруссии сообщили о перехвате украинского разведывательного беспилотника

Квадрокоптер принудительно посадили на воду, сообщили в госпогранкомитете страны

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины. С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В погранкомитете сообщили, что в ходе инцидента, произошедшего 16 июля в Брагинском районе, квадрокоптер был принудительно посажен на воду в результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья.

В конце мая в Лоевском районе Гомельской области пограничный наряд сбил украинский ударный БПЛА из штатного оружия. В начале февраля белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник вблизи государственной границы в Брестской области. Осенью и в начале зимы прошлого года Госпогранкомитет периодически сообщал об аналогичных случаях. По данным погранслужбы, по состоянию на середину января с начала специальной военной операции на Украине были зафиксированы 463 полета беспилотников вдоль государственной границы Белоруссии.

Утвержденное в январе президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение об охране государственной границы в 2023 году предполагает сосредоточение основных усилий на украинском направлении. По данным погранкомитета, по состоянию на начало текущего года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тыс. военнослужащих, идет оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км.