17 июля, 12:55

СМИ сообщили о падении турецкого беспилотника на севере Ирака

По данным портала Shafaq News, инцидент произошел в районе Пшдар

ТАСС, 17 июля. Турецкий беспилотник потерпел крушение в провинции Сулеймания на севере Ирака. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в районе Пшдар, который граничит с Ираном. Причины крушения БПЛА выясняются. Источники не исключают как техническую неисправность, так и то, что аппарат могли сбить с земли.

Телеканал Rudaw опубликовал видеофрагмент, на котором запечатлен момент взрыва беспилотника, который произошел через некоторое время после падения, когда его окружили местные жители. О пострадавших не сообщается. 

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