В отношении "Иви" вновь составили протокол за показ несовершеннолетним фильма с ЛГБТ

Онлайн-кинотеатру грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы получил еще один протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" из-за показа фильма с демонстрацией ЛГБТ-отношений с неверной возрастной маркировкой. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"В отношении ООО "Иви.ру" в суд поступил протокол по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)", - сказала собеседница агентства.

По этой статье юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В свою очередь в пресс-службе "Иви" отметили, что основанием для составления протокола стала маркировка ниже "18+" четырех фильмов в соответствии с прокатными удостоверениями Минкультуры. "Новое дело вновь касается возрастных маркировок. На этот раз речь идет о четырех фильмах. По мнению Роскомнадзора, их возрастная категория должна быть указана как "18+". Возрастные категории фильмов онлайн-кинотеатр "Иви" повысил самостоятельно до "18+" еще весной, до получения уведомления Роскомнадзора. При этом в действующих прокатных удостоверениях от Министерства культуры РФ возрастные категории этих фильмов все еще указаны как "12+" и "16+", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее суд оштрафовал "Иви" на 1 млн рублей за неверную возрастную маркировку фильма "Идеальные незнакомцы". В онлайн-кинотеатре сообщали ТАСС, что провели работу по ограничению доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением "18+", специалисты "Иви" продолжают ручную и автоматизированную проверку контента.

По аналогичной статье ранее были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".