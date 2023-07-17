В Греции из-за сильных лесных пожаров эвакуируют несколько поселков

Пресс-секретарь Пожарной службы охраны Яннис Артопиос заявил, что "эвакуация проводится в превентивных целях", сообщений о заблокированных людях не поступало

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Сильные лесные пожары возникли в понедельник в местечке Кувара в греческой столичной области Аттика и близ городка Лутраки на берегу Коринфского залива, проводится эвакуация населения нескольких поселков. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

Из-за пожара в районе Кувара было решено эвакуировать жителей местных поселков Лагониси, Саронида и Анависсос. Людям предложено пока переместиться на пляж в районе Палиа Фокеа. Пресс-секретарь Пожарной службы охраны Яннис Артопиос заявил, что "сообщений о заблокированных людях не поступало, эвакуация проводится в превентивных целях". "Мобилизация всех сил гражданской защиты была немедленной, личный состав пожарных служб Аттики приведен в общую боевую готовность, - сказал Артопиос. - В общей сложности в тушении задействованы 150 пожарных на 40 машинах, 6 пеших групп, в том числе 31 румынский пожарный, а воду с воздуха сбрасывают 7 самолетов и 4 вертолета, один из которых используется для координации действий. Привлечены добровольцы Пожарной службы и системы гражданской защиты". По словам пресс-секретаря, "хотя густой дым и сильный ветер создают проблемы для безопасной работы, прилагаются все усилия для локализации пожара".

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива, там горит лес в горах. В превентивных целях начата эвакуация жителей из районов Калитея, Певкиас, Ирини, а также из детского лагеря. С огнем там борются 54 пожарных на 19 машинах и 2 группы пеших пожарных. Им помогают с воздуха 3 самолета, 2 пожарных вертолета, а также 1 вертолет ВВС.

Вспыхнули лесные пожары в области Беотия (центральная Греция), близ Салоник и в других регионах страны.

В Греции уже вторую неделю стоит крайне жаркая погода с температурой, которая достигала в выходные дни 46 градусов по Цельсию в тени. Сейчас столбик термометра упал до уровня 33-35 градусов, однако начались сильные ветры. За минувшие сутки пожарные потушили в стране 46 возгораний в лесных зонах. Ожидается, что экстремально жаркая погода с температурами до 44-46 градусов сохранится в Греции до конца июля. Как сообщил в субботу ведущий греческий метеоролог Сакис Арнаутоглу в эфире телеканала ERT-1, пик нового цикла жары придется на период с 21 по 23 июля. Ртутный столбик поднимется до 43-44 градусов по Цельсию, а в отдельных районах, в основном на равнинах, - до 45-46 градусов. Жара начнет постепенно спадать с 24-25 июля, а 26-27 июля на материке температура опустится до 38 градусов (максимальное значение), добавил он.