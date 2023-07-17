17 июля, 15:59

Reuters: в Камеруне сепаратисты убили 10 человек

Вооруженная группа открыла стрельбу возле магазина на оживленном перекрестке Баменды

ПРЕТОРИЯ, 17 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек убиты на северо-западе Камеруна сепаратистами. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Атака была проведена 16 июля в городе Баменда, отмечает оно. Вооруженная группа открыла стрельбу возле магазина на оживленном перекрестке. Среди убитых двое молодоженов.

В свою очередь медиагруппа Би-би-си передает, что нападавшие обвинили владельца магазина и его семью в сотрудничестве в центральными властями Камеруна.

На западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания на основе англоязычных районов собственного государства. Основная часть 27-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, пятая часть использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя. 

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