В Подольске у железнодорожной станции двое избили полицейского и забрали у него деньги

Пострадавший в момент происшествия находился не на службе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых мужчин, которые у железнодорожной станции Силикатная в подмосковном Подольске избили полицейского и забрали у него деньги. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию Подольска обратилась женщина, которая сообщила, что у железнодорожной станции Силикатная напали на ее мужа. "Прибывшими на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что неизвестные причинили телесные повреждения и похитили денежные средства у мужчины 1988 года рождения, который впоследствии обратился в медицинское учреждение. Установлено, что потерпевший является сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Московской области", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что полицейский в момент происшествия находился не на службе. "Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое граждан, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые местные жители 29 и 39 лет", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).