17 июля, 13:32

В Ингушетии ищут мужчину, пропавшего в лесу 14 июля

В МЧС уточнили, что проходимость в лесу сложная из-за плотно растущих деревьев

МАГАС, 17 июля. /ТАСС/. В Ингушетии ведут поиски местного жителя, который пропал в лесу 14 июля, говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

"В Ингушетии продолжаются поиски Цечоева Башира Ахмедовича 1975 года рождения из Сунжи, пропавшего 14 июля в лесном массиве Сурхахи-Алхасты. В спасательной операции задействованы отряды ПСО "Эрзи" и "Карабулак", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проходимость в лесу сложная из-за плотно растущих деревьев. "Пока следы мужчины не обнаружены", - добавили в пресс-службе. 

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