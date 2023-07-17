В Австралии считают, что обнаруженный на пляже предмет может быть частью ракеты-носителя

Австралийское космическое агентство призвали местных жителей не притрагиваться к объекту и не перемещать его, поскольку "его происхождение не установлено"

СИДНЕЙ, 17 июля. /ТАСС/. Загадочный предмет, выброшенный океаном на западное побережье Австралии, может быть обломком космической ракеты-носителя. Об этом в понедельник сообщило Австралийское космическое агентство.

"Мы проводим расследование, связанное с объектом, обнаруженным на пляже в районе залива Джуриен (Западная Австралия). Объект может быть частью иностранной космической ракеты-носителя, и мы связываемся с партнерами за рубежом, которые могут предоставить дополнительную информацию", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Представители ведомства призвали местных жителей не притрагиваться к объекту и не перемещать его, поскольку "его происхождение не установлено".

Полиция штата Западная Австралия в понедельник сообщила, что власти пытаются идентифицировать загадочный предмет, выброшенный океаном на западное побережье континента. Пока объект считается опасным для людей и приближаться к нему запрещено.

Двухметровый металлический цилиндр, местами проржавевший и покрытый ракушками, был обнаружен жителями поселка Грин-Хэд, расположенного на западном побережье континента в 240 км к северу от Перта. После публикации его фотографий в социальных сетях разгорелись споры о происхождении, включающие самые разные версии. Часть пользователей утверждает, что цилиндр является деталью самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года при выполнении рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Другие убеждены в том, что обнаруженный на западе Австралии объект - третья ступень индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle, упавшая в океан во время одного из пусков. Полиции Австралии пока не удалось подтвердить ни одну из версий и для идентификации объекта были привлечены специалисты министерства обороны страны.