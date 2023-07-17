Атака на Крымский мост и прекращение зерновой сделки. Главные события 17 июля

Атака на Крымский мост

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что два надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. В результате погибли двое, еще один человек получил ранения средней тяжести. В Минтрансе уточнили, что повредилось дорожное полотно. Возбудили уголовное дело о теракте.

Прекращение зерновой сделки

17 июля истек срок действия зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть этой инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уже официально уведомила Анкару, Киев и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Расширение антироссийского санкционного списка

Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России. Под рестрикции подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко. Также санкции ввели против международного детского центра "Артек" в Крыму. Посольство РФ в Лондоне назвало юридически ничтожными новые британские рестрикции.

Падение Су-25 в акватории Азовского моря

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что недалеко в акватории Азовского моря упал самолет Су-25. Пилот погиб, заявил глава Ейского района Роман Бублик. Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя.

Убийство лидера оппозиции непризнанной республики Хоржана

МВД Приднестровья сообщило об убийстве лидера Союза оппозиционных сил непризнанной республики Олега Хоржана. Возбудили уголовное дело. По версии следствия, произошедшее может быть разбойным нападением.