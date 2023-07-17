17 июля, 14:03

В Славяносербске рыбак подорвался на взрывном устройстве

В отделе информации и общественных связей МВД по региону сообщили, что пострадавшего в шоковом состоянии госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Мужчина лишился левой стопы, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве в Славяносербске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в понедельник в отделе информации и общественных связей МВД по региону.

"В районе насосной станции в Славяносербске подорвался гражданин 1957 года рождения. В ходе следствия было установлено, что мужчина на мопеде отправился на рыбалку на реку Северский Донец. Он съехал с грунтовой автодороги в лесной массив, где подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В региональном МВД отметили, что пострадавшего в шоковом состоянии госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу. У мужчины минно-взрывная травма, полная ампутация левой стопы, перелом голени и разрыв мягких тканей. 

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Россия
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