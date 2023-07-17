Следствие связывает смерть лидера оппозиции Приднестровья с разбойным нападением

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии предложило властям Приднестровья создать совместную комиссию под эгидой ОБСЕ для расследования причин и обстоятельств смерти Олега Хоржана

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Следствие предварительно рассматривает разбойное нападение в качестве версии убийства лидера оппозиции Приднестровья Олега Хоржана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета непризнанной республики.

"При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений предположительно от ударов твердым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий - убийство сопряженное с разбойным нападением", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что утром 17 июля его тело с признаками насильственной смерти в частном доме в селе Суклея обнаружила бывшая жена.

В свою очередь Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии предложило властям Приднестровья создать совместную комиссию под эгидой ОБСЕ для расследования причин и обстоятельств смерти Хоржана. В 2018 году приднестровский оппозиционер был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в организации несанкционированных митингов и публичных оскорбления представителей власти. В 2022 году он вышел на свободу.