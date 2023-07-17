Подросток утонул в пруду на востоке Москвы

Тело 14-летнего мальчика обнаружили в Первом Путяевском пруду

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Тело подростка обнаружено в Первом Путяевском пруду на востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, подросток, проживавший в Мытищах, проводил время в компании друзей. Он пошел купаться в пруд, ушел под воду и не смог выплыть самостоятельно.

"В Первом Путяевском пруду обнаружено тело 14-летнего мальчика без видимых телесных повреждений. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.