СК возбудил дело после опрокидывания катамаранов с туристами на реке в Бурятии

Местонахождение одной девушки, находившейся на борту, до сих пор не установили

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту опрокидывания четырех катамаранов, которое произошло 6 июля на реке Снежной на границе Республики Бурятия и Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". По данным следствия, днем 6 июля 2023 года на реке Снежной при проведении туристического сплава на четырех катамаранах, на которых находились восемь человек, при прохождении порогов реки произошло их опрокидывание, в результате чего люди оказались в воде на значительном удалении от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На катамаранах находились восемь человек. Семеро из них нашли живыми, местонахождение одной девушки до сих пор не установлено.

17 июня в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии ТАСС сообщили, что поиски девушки приостановили до выяснения новых обстоятельств. Если появится какая-либо информация от родственников или очевидцев, то спасатели выдвинутся в указанный район.

Группа туристов из Новосибирской области была зарегистрирована в МЧС.