Пилот упавшего в акватории Азовского моря Су-25 погиб

Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Пилот самолета Су-25, упавшего в акватории Азовского моря неподалеку от берега, погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Глава района от имени местных жителей выразил соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что штурмовик Су-25, выполняя учебно-тренировочный полет в Краснодарском крае, потерпел аварию над Азовским морем. Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что пилот успел катапультироваться, он был оперативно эвакуирован спасателями.