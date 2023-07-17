17 июля, 14:31,
обновлено 17 июля, 14:48

Пилот упавшего в акватории Азовского моря Су-25 погиб

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Пилот самолета Су-25, упавшего в акватории Азовского моря неподалеку от берега, погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

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Глава района от имени местных жителей выразил соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что штурмовик Су-25, выполняя учебно-тренировочный полет в Краснодарском крае, потерпел аварию над Азовским морем. Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что пилот успел катапультироваться, он был оперативно эвакуирован спасателями. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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