Суд на Украине оставил в должности главу Тернопольской области, обвиненного в коррупции

Михаил Головко внес залог, вышел на свободу 29 июня и 3 июля вернулся на работу

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил не отстранять от должности главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на адвоката главы региона Александра Тананакина.

Таким образом ВАКС отклонил прошение об отстранении Головко, с которым обратилась в суд Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

Апелляционная палата ВАКС 12 июля отказала САП в увеличении залога до 13 млн гривен ($355 тыс.) для Головко. Ранее суд назначил ему залог в 805 тыс. гривен (около $22 тыс.). Головко внес залог, вышел на свободу 29 июня и 3 июля вернулся на работу.

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Головко и его заместителей Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука при получении взятки. Позднее САП заявила, что им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 368 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги). По данным следствия, Головко, Демьянчук и Гайдук вымогали у местного бизнесмена 2,4 млн гривен ($64,6 тыс.). За эти средства они обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены в 2022 году. ВАКС 29 июня арестовал подозреваемых. В ходе заседания Головко заявил, что дело против него - провокация. Демьянчук и Гайдук были отстранены от должностей и содержатся под стражей.