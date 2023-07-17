В ДНР будут судить военнослужащего ВСУ за убийство семи жителей Мариуполя

Уголовное дело направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) передала в суд дело в отношении командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бензы, по приказу которого были убиты семеро мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона в понедельник.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Бензы. Он обвиняется по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с конца марта 2022 года и на протяжении нескольких дней Бенза отдавал приказы подчиненным - военнослужащим войсковой части А2802 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивану Тарану и Яну Данилову - о расстреле гражданского населения в одном из районов Мариуполя. Жертвами украинских военнослужащих стали пятеро мужчин и две женщины.

В отношении Тарана и Данилова уголовные дела также находятся на рассмотрении в Верховном суде ДНР.