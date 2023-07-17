Прокуратура оспорит решение об отказе ужесточить меру пресечения мужу блогера Чекалиной

Обвинение попросило отменить соответствующее постановление суда и направить материалы дела на новое рассмотрение

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столичная прокуратура требует отменить решение суда об отказе заменить мужу блогера Валерии Чекалиной Артему Чекалину меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Москвы в понедельник.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Артему Чекалину меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение.

Пресненский суд Москвы 14 июля отказался изменить на домашний арест меру пресечения Артему Чекалину, обвиняемому вместе со своей женой Валерией в неуплате налогов и легализации денежных средств. При этом в СК сообщили ТАСС, что обвиняемые неоднократно нарушали меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь средствами связи и общаясь со свидетелями по уголовному делу.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют и на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса. Адвокат Чекалиных утверждает, что его подзащитные полностью оплатили недоимку по налогам в размере 311 млн рублей.