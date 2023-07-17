На востоке Москвы подрались 15 иностранцев

Трое из них пострадали

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Иностранцы устроили драку с поножовщиной на востоке Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На Сиреневом бульваре ночью произошла драка с участием 15 граждан Узбекистана. Пострадали двое человек, один из них с ножевым ранением в живот", - сказал собеседник агентства.

Чуть позже с соседней улицы в больницу был доставлен еще один пострадавший мужчина.

По горячим следам удалось задержать пятерых участников драки, включая гражданина России. На них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. На месте ЧП был найден нож и автомобиль остальных участников драки, ведется розыск.