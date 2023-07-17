Уголовное дело возбудили по факту вымогательства денег у Митволя в Красноярске

Фиругантами дела являются двое местных жителей

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту вымогательства мошенническим путем денег у председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Установлено, что двое жителей краевого центра 1958 года рождения и 1971 года рождения обратились к мужчине, который является фигурантом уголовного дела, с заведомо ложным предложением оказать помощь в решении вопроса с правоохранительными органами и судом о вынесеннии в отношении последнего приговора с условным наказанием", - сообщили в ведомстве, Там уточнили, что деньги вымогались у Митволя.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на правоохранительные органы, что с Митволя вымогали 100 млн рублей. Двое мужчин были задержаны в Красноярске. Защита экс-чиновника отказалась от комментариев, сославшись на согласование позиции с Митволем.

В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. В силовых структурах ТАСС сообщали, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. В июле этого года мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. Ранее также был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. В настоящий момент он также находится под домашним арестом и уволен с поста министра.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.