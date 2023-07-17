На юго-востоке Москвы иномарка влетела в остановку после ДТП

В результате дорожной аварии пострадавших нет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автомобиль Mitsubishi врезался в остановку общественного транспорта и фонарный столб после столкновения с другой машиной на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД России.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault, двигаясь по Саранской улице в районе дома 2, совершил поворот налево, при этом не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mitsubishi совершил наезд на остановку общественного транспорта и мачту городского освещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате дорожной аварии пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств ДТП. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует административное расследование всех обстоятельств аварии, добавили в столичном надзорном ведомстве.