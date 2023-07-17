17 июля, 15:42

На юго-востоке Москвы иномарка влетела в остановку после ДТП

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В результате дорожной аварии пострадавших нет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автомобиль Mitsubishi врезался в остановку общественного транспорта и фонарный столб после столкновения с другой машиной на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД России.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault, двигаясь по Саранской улице в районе дома 2, совершил поворот налево, при этом не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mitsubishi совершил наезд на остановку общественного транспорта и мачту городского освещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате дорожной аварии пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств ДТП. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует административное расследование всех обстоятельств аварии, добавили в столичном надзорном ведомстве. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация