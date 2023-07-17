В Кении число умерших от голода членов религиозной секты превысило 400

За последние сутки из могил эксгумировали 12 тел

ПРЕТОРИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Количество погибших членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости", которые практиковали экстремальные формы голодания, увеличилось в Кении до 403. Об этом сообщила в понедельник префект округа Кифили Рода Онянча.

"В течение нынешнего дня из могил были эксгумированы 12 тел", - приводит ее слова кенийская газета Nation.

Работы по вскрытию могил ведутся на востоке Кении на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора Пола Маккензи, который около 20 лет назад создал эту секту. Полиция обнаружила первые тела погибших в одном из домов в лесном поместье Маккензи 14 апреля. Одновременно были найдены многочисленные могилы. Могилы находятся на участке площадью 323 га.

Специальная группа экспертов 1 мая начала вскрытие эксгумированных тел. Специалисты получили данные, согласно которым большинство из них умерли от голода.

На протяжении последних 20 лет Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь. Как уже сообщили очевидцы, Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света, и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки. Пастор сдался властям в минувшем апреле и сейчас ожидает суда. Дело рассматривается особым трибуналом по причине исключительной тяжести обвинений.