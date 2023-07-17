Обломки одного из атаковавших Севастополь БПЛА, упали на крышу диализного центра

По словам главы города Михаила Развожаева, падающий предмет сломал трубу от вытяжки

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Обломки одного из беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Севастополь, упали на крышу ремонтируемого здания диализного центра. Об этом в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания правительства в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Некоторые Telegram-каналы начали выкладывать одну и ту же фотографию с отверстием на крыше непонятного происхождения, называя место то медцентром, то гостиницей. Поясняю: обломки одного из беспилотников упали на крышу ремонтируемого здания диализного центра на улице Героев Сталинграда. Отверстие в крыше образовалось от того, что падающий предмет сломал трубу от вытяжки", - написал Развожаев.

Он добавил, что в городе от атак БПЛА никто не пострадал, серьезных разрушений и повреждений домов также не зафиксировали. Информацию о незначительных повреждениях объектов инфраструктуры Развожаев поручил уточнить и при необходимости помочь собственникам зданий. Он отметил, что в оперативные службы города спустя какое-то время поступили два сообщения об обнаруженных элементах беспилотников. Информацию отобрали по сводкам, реагирования городских служб не требовалось, добавил губернатор.

Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях проходила информация о поврежденных зданиях и о возникшем пожаре вследствие возгорания сухой травы, жители связывали эту информацию с атакой БПЛА на город.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 16 июля была отражена атака вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также уничтожили два надводных беспилотника на внешнем рейде. Затем глава Севастополя сообщил о девятом сбитом беспилотнике, а после еще один был подавлен РЭБ на внешнем рейде. Позднее силы РЭБ подавили беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС. В результате атак никто не пострадал.