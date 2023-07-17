В Ленобласти произошел пожар возле полигона ТБО на площади 800 кв. м

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Пожар произошел возле свалки ТБО в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области, площадь пожара составляет 800 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

"Площадь пожара 800 кв. м. Ему присвоен ранг №2, подразделения работают по дополнительному номеру 1-Бис. В настоящее время привлечено 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области также добавили, что сведения о пожаре около свалки ТБО в Ломоносовском районе Виллозского городского поселения, поступили в 14:57. Из-за усиления ветра, скорость распространения огня увеличилась. Существует угроза лесному массиву.