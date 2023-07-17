В Тульской области два полицейских получили ножевые ранения при задержании нарушителя

Полиция проведет служебную проверку о правомерности применения табельного оружия

ТУЛА, 17 июля. /ТАСС/. Два сотрудника полиции в понедельник получили ножевые ранения при задержании жителя Богородицкого района Тульской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Двум сотрудникам полиции были причинены травмы. С целью пресечения дальнейших противоправных действий агрессивного мужчины и обеспечения безопасности граждан было принято решение о применении табельного оружия, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение. Ему оказана медицинская помощь. Никто из гражданского населения не пострадал", - говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции также оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В региональном следственном управлении СК России в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". В УМВД по Тульской области проведут служебную проверку о правомерности применения табельного оружия.

По данным следствия, 17 июля сотрудники полиции прибыли к одному из домов поселка Красный Богородицкого района в связи с обращением женщины о ненадлежащем поведении ее сына. Мужчина оказал им сопротивление, взял нож и стал наносить повреждения себе и ранил пытавшихся помешать ему полицейских. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, а в суд направят ходатайство об избрании ему меры пресечения.