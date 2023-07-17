Из лагерей в Греции эвакуировали почти 1,2 тыс. детей из-за лесных пожаров

По данным Skai, людей из дома престарелых перевезли в городской конференц-центр

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей эвакуированы в понедельник из трех лагерей близ города Лутраки в Греции из-за лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его данным, около 1 200 детей благополучно эвакуированы в качестве меры предосторожности и доставлены в крытый спортивный зал стадиона Лутраки. Люди из дома престарелых перевезены в городской конференц-центр.

Сильные лесные пожары начались в понедельник в столичной области Аттика и близ города Лутраки на побережье Коринфского залива. Несколько жилых домов полностью или частично сгорели. В населенных пунктах этого района проживают около 17 тыс. человек, в летний сезон их численность возрастает.

Как передает телеканал ERT-1, из-за перекрытия дорог в Аттике на прибрежном шоссе от мыса Сунио в сторону столицы образовались километровые очереди автомобилей. Из-за пожара в Лутраки также закрыта скоростная автомагистраль Афины - Коринф. Дорожная полиция перенаправляет водителей на локальные дороги.

Сотни пожарных при поддержке экипажей десятков самолетов и вертолетов продолжают локализацию возгораний. За сутки потушено 46 пожаров.

В Греции вторую неделю стоит жаркая погода, температура в выходные дни достигала 46 градусов по Цельсию в тени. Как сообщил 15 июля метеоролог Сакис Арнаутоглу в эфире ERT-1, очередной пик жары придется на период с 21 по 23 июля. 26-27 июля температура опустится до 38 градусов.