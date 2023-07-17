Число погибших при обрушении дома в Каире возросло до 12

По последним данным, из-под завалов были извлечены тела троих детей

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении в понедельник жилого дома в Каире возросло до 12. Об этом сообщил египетский телеканал Sada El-Balad со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его данным, из-под завалов были извлечены тела троих детей. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Инцидент произошел в районе Хадаик-эль-Кобба, расположенном в северной части столицы. На место прибыла команда спасателей, которая продолжает разбирать завалы. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Как сообщила Генпрокуратура, по делу об обрушении были задержаны три человека. В их числе собственник первого этажа здания. Предварительное расследование показало, что причиной ЧП стал снос одной из несущих стен на первом этаже дома.

В воскресенье два человека погибли, более десяти пострадали при обрушении пятиэтажного дома к северу от Каира.