Нижегородский суд вынес приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии

Гегаму Петросяну и Зорику Бабаяну назначили 11 и 7,8 года лишения свободы соответственно в исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 17 июля. Приговор по уголовному делу в отношении Гегама Петросяна и Зорика Бабаяна за занятие высшего положения в преступной иерархии вынес Нижегородский областной суд, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным ведомства, в июне 2020 года Петросян стал лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. В частности, в исправительной колонии №16 (ИК-16) ГУФСИН России по Нижегородской области он назначал из числа осужденных так называемых смотрящих за отрядами, промышленными зонами и контролировал распределение денежных средств, находящихся в общем пользовании. Кроме того, он организовал и возглавил преступную группу, в которую входили еще двое отбывающих наказание в ИК-16, в том числе осужденный Бабаян.

С января 2020 года, еще до занятия Петросяном высшего положения в преступной иерархии, по ноябрь 2020 года он и его соучастники совершили пять вымогательств на сумму более 1,2 млн рублей у осужденного, также отбывающего наказание в этой исправительной колонии. Полученные деньги Петросян распределял на нужды организованной группы.

Суд признал Петросяна и Бабаяна виновными в совершении преступлений по ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное организованной группой" и приговорил Петросяна к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,9 года. Бабаяну суд назначил наказание в виде 7,8 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,9 года.