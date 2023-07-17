Под Волгоградом арестовали предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб полицейский

Второго сотрудника правоохранительных органов госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области заключил под стражу 52-летнего водителя иномарки, который врезался в автомобиль с двумя полицейскими. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Постановлением Урюпинского городского суда от 17 июля 2023 года в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщалось, что автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением нетрезвого водителя врезался в "ВАЗ-2107" с двумя полицейскими в Урюпинске, один сотрудник полиции погиб, другого госпитализировали. Урюпинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города.