В предгорье Адыгеи обнаружили тело туриста, унесенного в июне течением реки

Для установления точной причины его смерти следствие намерено назначить судебно-медицинскую экспертизу

МАЙКОП, 17 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в понедельник тело туриста из Краснодара, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую в районе станицы Даховской в предгорье Адыгеи, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Около 18:00 в ходе поисково-спасательных работ, организованных сотрудниками МЧС России, обнаружено тело 28-летнего жителя Краснодара, унесенного в июне течением реки в районе станицы Даховской Майкопского района. Тело мужчины найдено в русле реки Белой в районе поселка Каменномостский Майкопского района на расстоянии более чем в 20 км от места происшествия", - говорится в сообщении.

На месте обнаружения тела работают следователи, для установления точной причины смерти назначат судебно-медицинскую экспертизу, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 28-летний житель Краснодара приехал со своими знакомыми в республику в туристических целях и решил искупаться в Белой в районе села Хамышки, спрыгнув со скалы в воду. Прыжок зафиксировали на телефон, на видео видно, как молодого мужчину уносит сильным течением. По факту безвестного исчезновения мужчины следственным отделом по Майкопскому району следственного управления СК России по Адыгее началась проверка.