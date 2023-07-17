В Татарстане задержали подозреваемого в повреждении 29 надгробий на кладбище

Мужчину направили на медицинское освидетельствование, так как у него наблюдались признаки наркотического опьянения

ТАСС, 17 июля. Подозреваемого в повреждении 29 надгробий на православном кладбище в Алексеевском районе Татарстана задержали. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД по республике.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в повреждении порядка 30 надгробий. Им оказался местный житель 1993 года рождения", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, во время задержания у мужчины наблюдались явные признаки наркотического опьянения, его направили на медицинское освидетельствование. Все материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как сообщал ранее глава муниципалитета Сергей Демидов в своем Telegram-канале, неизвестные разрушили 29 могильных памятников на православном кладбище в Алексеевском районе. Демидов назвал эти действия чудовищным вандализмом и добавил, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия.