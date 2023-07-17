Хуснуллин сообщил об отсутствии повреждения опор Крымского моста

Они находятся в нормальном состоянии, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Опоры Крымского моста после теракта, произошедшего в ночь на понедельник, находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

"Строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. Могу сообщить, что по первым, предварительным осмотрам водолазов, повреждения опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии", - сказал Хуснуллин.

Как отметил глава государства, тот факт, что при атаке беспилотников на Крымский мост не были повреждены опоры - "хорошая новость".

"Это хорошая новость. Если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях. Но то, что опоры не повреждены, - это самое главное", - заявил Путин.