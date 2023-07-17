17 июля, 17:01,
обновлено 17 июля, 17:22

Путин возложил на Киев ответственность за атаку на Крымский мост

Глава государства назвал бессмысленной с военной точки зрения эту атаку

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил на Киев ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост. Он подчеркнул, что это не только жестокое, но и бессмысленное с военной точки зрения преступление.

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"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима", - сказал Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом. "Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - указал президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКрымВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
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