Путин возложил на Киев ответственность за атаку на Крымский мост

Глава государства назвал бессмысленной с военной точки зрения эту атаку

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил на Киев ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост. Он подчеркнул, что это не только жестокое, но и бессмысленное с военной точки зрения преступление.

"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима", - сказал Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом. "Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - указал президент РФ.