17 июля, 18:25

В Волжском неизвестный выстрелил из пневматики из окна жилого дома

Его разыскивают

ВОЛЖСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестный выстрелил, предположительно из пневматического оружия, в Волжском Волгоградской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Был инцидент, связанный с выстрелом, предположительно из пневматики из [окна] жилого дома. Никто за медицинской помощью не обращался. Проводится проверка, устанавливается стрелок", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный устроил стрельбу по прохожим на оживленной улице в центре Волжского. 

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РоссияВолгоградская область
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