В Смоленской области пятилетний ребенок погиб на водном аттракционе

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 17 июля. Пятилетний ребенок погиб в понедельник на водном аттракционе в деревне Лебедки в Смоленской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту смерти пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в распространенном сообщении.

Предварительно установлено, что 17 июля при катании на водных батутах в деревне Лебедки в Гагаринском районе Смоленской области утонул пятилетний мальчик, который был в сопровождении отца. "Следователями в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям организатора водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих", - добавили в пресс-службе.