17 июля, 19:01,
обновлено 17 июля, 19:27

Площадь пожара возле полигона ТБО в Ленобласти увеличилась до 3 тыс. кв. м

К тушению привлекли тяжелую технику и вертолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Площадь пожара возле свалки твердых бытовых отходов в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области увеличилась до 3 тыс. кв. м. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По данным на 21:25, площадь пожара около 3 тыс. кв. м. На месте работают 48 человек личного состава, включая подразделения Леноблпожспас, а также личный состав федеральной пожарной охраны Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Задействована тяжелая техника (экскаватор, погрузчик, водовозы) и вертолет", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

По информации на 21:07, пожар локализовали. 

Информация о пожаре поступила днем в 14:57. Площадь возгорания составляла 800 кв. м, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Как уточнял комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась. Существует угроза лесному массиву. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация