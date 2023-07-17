Площадь пожара возле полигона ТБО в Ленобласти увеличилась до 3 тыс. кв. м

К тушению привлекли тяжелую технику и вертолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Площадь пожара возле свалки твердых бытовых отходов в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области увеличилась до 3 тыс. кв. м. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По данным на 21:25, площадь пожара около 3 тыс. кв. м. На месте работают 48 человек личного состава, включая подразделения Леноблпожспас, а также личный состав федеральной пожарной охраны Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Задействована тяжелая техника (экскаватор, погрузчик, водовозы) и вертолет", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

По информации на 21:07, пожар локализовали.

Информация о пожаре поступила днем в 14:57. Площадь возгорания составляла 800 кв. м, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Как уточнял комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась. Существует угроза лесному массиву.