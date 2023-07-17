В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми

Погибли пять человек

ТАСС, 17 июля. Самолет Cessna упал на ангар с людьми в центральной части Польши, пять человек погибли, несколько ранены. Об этом сообщили в понедельник польские спасательные службы.

Катастрофа произошла в 40 км от Варшавы в селе Хрцинно. По данным Польского агентства печати, самолет, использующийся для поднятия в воздух парашютистов, во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где люди прятались от непогоды.

Как сообщают спасатели, погиб пилот самолета и еще четыре человека. Согласно обновленным данным, пострадали пять человек. Ранее сообщалось о порядка 10 раненых. На месте работают спасательные вертолеты.

"Понятно, что каждый, кто знает о приближении бури, будет искать укрытие в безопасном месте. К сожалению, этот ангар не оказался таким местом", - сказала представитель польской пожарной охраны Моника Новаковская-Брында.

В самолете находились три пилота. Помимо погибшего, второй пилот в результате инцидента получил ранения, третий не пострадал.

"Предположительной причиной можно назвать метеоусловия", - сказала Новаковская-Брында.