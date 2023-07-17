Премьер Греции пообещал компенсации пострадавшим от лесных пожаров

Кириакос Мицотакис отметил, что "государственный аппарат делает все возможное, чтобы максимально оперативно реагировать и сдерживать эти крупные пожары"

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Греции делают все возможное, чтобы максимально оперативно реагировать на крупные пожары и сдерживать их, пострадавшим будут выплачены компенсации. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис из Брюсселя, где он участвует в работе саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC). Его заявление распространила пресс-служба главы правительства.

"В Брюсселе, где я нахожусь на саммите ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств, меня постоянно информируют о ходе больших пожаров в [столичной области] Аттике, [области] Беотии и у города Коринф, - сказал Мицотакис. - Ученые предупреждали нас, что эти дни будут крайне тяжелыми из-за жары и сильного ветра. Государственный аппарат делает все возможное, чтобы максимально оперативно реагировать и сдерживать эти крупные пожары".

Он попросил граждан соблюдать указания секретариата Гражданской защиты. "Нашей первой заботой всегда является защита человеческой жизни, за которой следует защита собственности и нашей природной среды. Вот почему очень важно, чтобы эвакуация по приказу [секретариата] Гражданской защиты выполнялась как можно быстрее. Хочу заверить всех наших граждан, которые пострадали от этих пожаров, что государственный аппарат сразу же после их тушения будет в полной готовности зафиксировать ущерб, чтобы нашим гражданам могла быть выплачена компенсация максимально быстро", - подчеркнул премьер.

По сообщению греческого информационного портала newsbeast.gr, Мицотакис решил вернуться в Грецию на несколько часов раньше, чем ожидалось. "Первоначально он должен был вернуться во вторник вечером, но его отъезд был перенесен на несколько часов раньше, и он покинет столицу Бельгии завтра в полдень", - говорится в сообщении.

Борьба с пожарами

Сильные лесные пожары начались в понедельник в столичной области Аттика и близ городов Коринф и Лутраки на побережье Коринфского залива под влиянием чрезвычайно жаркой погоды и сильного ветра. Несколько жилых домов полностью или частично сгорели в этих районах. Полиция задержала в области Аттика румына в качестве подозреваемого в поджоге леса, но его практически сразу же отпустили, так как не нашли никаких улик, указывающих на его какую-либо причастность к пожару. В области Беотия задержали двух человек, которые проводили работы с огнем на открытом воздухе.

Сотни пожарных при поддержке экипажей десятков самолетов и вертолетов продолжают локализацию возгораний. За воскресенье и понедельник они погасили 81 очаг лесных пожаров.

В Греции вторую неделю стоит жаркая погода, температура в выходные дни достигала 46 градусов по Цельсию в тени. Как сообщил 15 июля метеоролог Сакис Арнаутоглу в эфире ERT-1, очередной пик жары придется на период с 21 по 23 июля. 26-27 июля температура опустится до 38 градусов.