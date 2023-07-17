Премьер Чехии назвал огромным несчастьем ДТП с автобусами

Петр Фиала отметил, что премьер-министр Словакии Людовит Одор пообещал оказать помощь чешской стороне в случае необходимости

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал огромным несчастьем, произошедшее на скоростной автотрассе близ города Брно на юго-востоке республики столкновение двух автобусов, в результате которого, по последним данным, 1 человек погиб и 76 получили травмы различной степени тяжести. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Авария двух автобусов на скоростной автотрассе D2 - огромное несчастье", - отметил Фиала. Он сообщил, что говорил об этом ДТП с премьер-министром Словакии Людовитом Одором, который обещал помощь, если она потребуется чешской стороне.

Столкновение двух автобусов произошло на третьем километре скоростной автотрассы D2 в направлении к городу Брно. Погиб водитель одного из автобусов. Пострадали 76 человек, 14 из которых получили тяжелые травмы, а 62 - травмы легкие и средней степени тяжести. Среди получивших травмы есть дети.

В каждом из автобусов находилось примерно по 40 пассажиров. Полиция в свою очередь проинформировала, что в автобусах следовали граждане Чехии и иностранцы. Других подробностей не приводится.

Чешские СМИ проинформировали ранее, что один из автобусов возвращался с туристами из Венгрии. В него врезался следовавший за ним автобус, водитель которого погиб. Не исключено, что он умер за рулем от инфаркта. Причиной резкого ухудшения его здоровья могла стать жара, которая в последние дни установилась в Чехии.