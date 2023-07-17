В Курске выявили очаг с 70 случаями заболевания корью

Все зараженные ранее отказались от вакцинации

ТАСС, 17 июля. Очаг заболевания корью выявили в Курске, на данный момент зарегистрировано 70 случаев заражения, в том числе у 50 детей. Все заболевшие не были привиты от кори, так как отказались от вакцинации, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На текущую дату на территории Курска зарегистрирован очаг с 70 случаями заболевания корью. Подтверждено лабораторно 30 случаев, диагноз выставлен клинико-эпидемиологически в 34 случаях, 6 человек находятся под наблюдением с подозрением на заболевание корью, - говорится в сообщении. - Среди заболевших 50 детей и 20 взрослых. Из 50 заболевших детей 27 являются учащимися образовательных учреждений. Все заболевшие не привиты против кори по причине отказов".

По данным пресс-службы, 6 человек находятся в инфекционном стационаре, 19 - на амбулаторном лечении, 45 человек выписаны с выздоровлением.