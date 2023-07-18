В Москве полиция проводит проверку видео с избиением мигрантами подростков

Предположительно, несовершеннолетних избили на территории Новой Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку информации с видеосопровождением, где мигранты избивают подростков на камеру для контента в соцсетях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, неизвестные, предположительно, избивают несовершеннолетних на территории Новой Москвы.

"ГУ МВД России по городу Москве по факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что при установлении нарушителей они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В понедельник в Telegram-каналах появилась информация, где, предположительно, выходцы из Азербайджана избивают подростков и снимают это на камеру. На одном видео молодой человек ногой бьет сидящего на лавочке подростка, а еще двое наблюдают за этим. Пострадавший после избиения не может подняться, в то время как злоумышленники уходят с места происшествия. На другом видео неизвестные бьют ногами сидящего на корточках подростка.