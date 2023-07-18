Суд заочно приговорил к пяти годам бенефициара "Домашних денег" за мошенничества

Евгения Бернштама объявили в розыск

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам владельца компании "Домашние деньги" Евгения Бернштама, признав его виновным в 76 эпизодах, связанных с мошенничеством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хорошевский районный суд города Москвы провозгласил приговор в отношении бизнесмена и бенефициара компании "Домашние деньги". Евгений Семенович Бернштам признан виновным в совершении 76 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима с момента задержания. Евгений Бернштам объявлен в розыск", - сказали в суде.

"Домашние деньги" долгое время были одной из крупнейших микрофинансовых компаний на российском рынке, отделения существовали по всей стране. По версии стороны обвинения, с 2012 года организация работала как стандартная финансовая пирамида и не собиралась возвращать деньги своих инвесторов. При этом владелец "Домашних денег" контролировал финансовую политику компании и даже сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с гражданами заключались договоры, по которым его фирма не выполняла взятые обязательства.

Вину осужденный не признал. Во время рассмотрения дела судом Бернштам находился под подпиской о невыезде и скрылся, не дождавшись оглашения приговора. Суд заменил ему меру пресечения на заочный арест.