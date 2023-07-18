На севере Колымы из-за пожарной опасности объявили экстренное предупреждение

На территории Среднеканского района прогнозируется потепление до плюс 32 градусов

ТАСС, 18 июля. Спасатели объявили на 18-20 июля экстренное предупреждение в Среднеканском муниципальном образовании Магаданской области (северная часть региона) в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность четвертого класса. Существует риск возникновения ЧС до муниципального уровня. В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию.

Сейчас в Среднеканском районе температура воздуха держится на отметке плюс 21 градус, ожидается, что в дневное время воздух прогреется до плюс 24 градусов. Однако в последующие дни прогнозируется потепление до плюс 32 градусов без осадков.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.

Обстановка в регионе

Ежегодно Колыма входит в число российских регионов, наиболее сильно страдающих от лесных пожаров. В первой половине июля на долю Якутии, Хабаровского края и Магаданской области приходилось 94% площади всех природных возгораний в России. В связи с этим главы трех субъектов обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Помимо этого, на Колыме и в Якутии начали работать самолеты-зондировщики для искусственного вызова дождей.

На территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.