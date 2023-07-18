В Хабаровском крае площадь лесных пожаров выросла до 158,2 тыс. га

В регионе ожидается жаркая погода с повышением температур на севере до 33 градусов

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров увеличилась в Хабаровском крае на 23 тыс. га за сутки, огнем охвачено 158,2 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 70 пожаров на общей площади 158 235 га", - говорится в сообщении. Накануне площадь пожаров составляла около 135 тыс. га.

В основном пожары регистрируются в северных Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Есть также очаги в Солнечном, Ванинском, Хабаровском, Верхнебуреинском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Обстановку может ухудшить погода. Как сообщали агентству в Дальневосточном гидрометцентре, после периода кратковременных дождей и понижения температуры, вызванного циклоном из Китая, в регионе вновь ожидается жаркая погода с повышением температур на севере до 33 градусов.

К борьбе с огнем привлечены 469 человек, задействована 41 единица техники, 8 воздушных судов. За сутки было ликвидировано три возгорания на площади около 5,1 тыс. га.

В крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии. Это повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 465 пожаров на общей площади 363,5 тыс. га.