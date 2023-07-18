18 июля, 01:03,
обновлено 18 июля, 01:06

Дело о краже имущества Чубайса передали на новое рассмотрение в Хамовнический суд Москвы

Виктория Виатрис/ ТАСС, архив
Анатолий Чубайс
© Виктория Виатрис/ ТАСС, архив

Его будут рассматривать со стадии судебного разбирательства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский городской суд вернул обратно в Хамовнический суд Москвы на новое рассмотрение уголовное дело о краже имущества у бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

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"Суд апелляционной инстанции отменил постановление Хамовнического суда Москвы об изменении подсудности на Замоскворецкий суд. Московский городской суд постановил направить уголовное дело обратно в Хамовнический суд и рассматривать его со стадии судебного разбирательства", - сказал защитник.

Адвокаты обвиняемых с решением Мосгорсуда не согласились и заявили, что обжалуют это решение в кассационной инстанции.

Хамовнический суд в конце февраля этого года изменил территориальную подсудность дела о краже имущества у Чубайса. Учитывая место совершения преступления, дело было направлено судьей в Замоскворецкий суд Москвы, где планировалось его рассмотреть с самого начала. Кроме того, районный суд изменил меру пресечения фигурантам дела с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фигуранты дела

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле прошлого года. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок". Экс-гендиректор "Роснано" вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Другие фигуранты - член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин - обвиняются только в краже.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи по этому делу взяты под госзащиту в связи с поступающими им угрозами. Никто из фигурантов вину не признает. 

Теги:
РоссияЧубайс, Анатолий БорисовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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