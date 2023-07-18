В Якутии количество пожаров за неделю сократилось вдвое

Общая площадь возгораний составляет более 456 тыс. га

ТАСС, 18 июля. Количество лесных пожаров в Якутии за прошедшую неделю сократилось вдвое - до 73, но площадь возгораний остается большой - более 456 тыс. га. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"На утро 18 июля в Якутии действует 73 лесных пожара. Это в два раза меньше, чем неделей раньше. Однако площадь остается большой - огнем пройдено 456 713 га", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки ликвидирован 51 лесной пожар общей площадью более 91 тыс. га и 1 ландшафтный пожар на 14 га. Локализовано 11 пожаров на площади 19,6 тыс. га. Обнаружено 4 лесных пожара на площади около 1 тыс. га.

"В тушении пожаров задействованы 885 человек, работает 17 единиц техники, применяется авиация, - уточнили в пресс-службе. - Самолеты-зондировщики не вылетали из-за отсутствия ресурсной облачности".

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 430 лесных пожаров на общей площади около 750,9 тыс. га и 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 15,3 га.

С 3 июля в Якутии действует режим ЧС регионального характера, 10 июля было принято решение о введении на территории Якутии и Хабаровского края ЧС межрегионального характера.