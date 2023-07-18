В аэропорту Красноярска из-за тумана задержали 20 авиарейсов

В том числе рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша, Ташкента

ТАСС, 18 июля. Вылет и прилет 20 авиарейсов задержаны в аэропорту Красноярска из-за густого тумана. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта во вторник.

"Из-за густого тумана в аэропорту Красноярск задержано 20 рейсов: 14 на прилет и 6 на вылет. Задержаны рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша, Ташкента", - говорится в сообщении.

Большинство самолетов вылетели из аэропорта отправления. Посадка в Красноярске ожидается с 09:30 (05:30 мск) до 10:30 по местному времени (06:30 мск).