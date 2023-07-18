В городе Артеме в Приморском крае почти 10 тыс. человек остались без света из-за аварии

Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства при организации электроснабжения населения

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения в городе Артеме в Приморском крае утром во вторник оставило без света более 9,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Около 10:00 (03:00 мск) 18 июля 2023 года в результате аварии на подстанции Артемовская без электричества остались более 37 многоквартирных домов и 1,6 тыс. частных домовладений в городе Артеме, в которых проживают свыше 9,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам. К настоящему моменту электроснабжение частично восстановлено. Без света остаются более 3 тыс. человек.

Прокуратура Артема организовала проверку исполнения требований законодательства при организации электроснабжения населения.