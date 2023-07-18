В Приангарье на 100 тыс. рублей оштрафовали компанию, повредившую памятник археологии

Организация не согласовала проведение взрывных работ в Качугском районе

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Компанию, которая при проведении взрывных работ повредила стоянку древнего человека в Иркутской области, оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выиграла судебный процесс по ситуации, связанной с взрывными работами около Тальминских писаниц. Компанию, которая повредила памятник археологии "Хортей-2" в Качугском районе из-за нарушений при организации буровзрывных работ, оштрафовали на 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания не согласовала свои действия со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области и не обеспечила сохранность памятника археологии.

В апреле 2023 года жители Качугского района обратились в полицию с жалобой на действия организации при проведении взрывных работ на левом берегу реки Тальмы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, стоянка "Хортей-2" была открыта в 2007 году. Археологический объект представляет научный интерес и содержит информацию о материальной культуре древнего населения юга Средней Сибири в эпоху раннего железного века (VII-III века до н.э.).