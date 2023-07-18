В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за отключения света

В Братском районе региона непогода нарушила электроснабжение 25 населенных пунктов

ТАСС, 18 июля. Режим повышенной готовности введен в Братском районе Иркутской области из-за отключения электроэнергии в результате грозы и сильного ветра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин во вторник.

"В Братском районе вводим режим повышенной готовности на территории Харанжинского муниципального образования из-за сложившейся ситуации с отключением электроэнергии. <...> На сегодняшний день без света остаются Харанжино и Октябрьск", - говорится в сообщении.

Всего в Братском районе было нарушено электроснабжение 25 населенных пунктов. К утру понедельника в 14 из них свет дали. Продолжаются восстановительные работы. Аварийные бригады также работают в Тулуне, где без света оставались более 4 тыс. абонентов. В администрации города сообщили, что сейчас без света частично остаются 11 улиц. Восстановительные работы на них продолжаются.